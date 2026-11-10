زمین لرزه ای به قدرت ۳ و ۲ دهم در مقیاس ریشتر قلعه رئیسی استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند..

زلزله ۳ و ۲ دهم ریشتری قلعه رئیسی کهگیلویه وبویراحمد بدون خسارت

زلزله ۳ و ۲ دهم ریشتری قلعه رئیسی کهگیلویه وبویراحمد بدون خسارت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین‌لرزه به بزرگی: ۳.۲ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه امروز ۱۹ آبان قلعه رئیسی کهکیلویه و بویر احمد را لرزاند.

عمق زمین‌لرزه ۱۳ کیلومتری زمین و ۲۸ کیلومتری قلعه رئیسی ۳۲ کیلومتری گراب سفلی ۳۴ کیلومتری دیشموک بود.

تاکنون از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.

شهر قلعه رئیسی، مرکز بخش چاروسا در حدود ۶۰ کیلومتری شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.