فرماندار میان‌ جلگه در نشست شورای اداری این شهرستان، با انتقاد از بدقولی دو ساله شهرداری نیشابور در انتقال زباله‌ گاه، بر لزوم پایان دادن به وعده‌ های تکراری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عزت‌ الله سلیمانی، فرماندار میان‌ جلگه در نشست شورای اداری این شهرستان با اشاره به مشکلات جدی زباله‌ گاه نیشابور برای اهالی شهر عشق‌ آباد، مهلت نهایی انتقال این سایت را تا پایان آبان‌ اعلام کرد.

عزت الله سلیمانی با بیان اینکه وعده‌ های «ماه آینده» شهرداری اکنون دوساله شده است، از مسئولان نیشابور خواست تنها یک شب شرایط زندگی مردم این منطقه را از نزدیک تجربه کنند.

سلیمانی تأکید کرد که زیرساخت‌ های لازم در محل جدید فراهم شده است و شهرداری نیشابور باید به جای تکرار وعده‌ ها، هرچه سریع‌ تر به مصوبات عمل کند و پاسخگوی این تأخیر دوساله باشد.

لزوم استقرار اداره ورزش با وجود ساخت ۱۵ سالن ورزشی

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت استقرار اداره ورزش و جوانان برای کاهش آسیب‌ های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با وجود کمبودها معطل نمانده‌ ایم و ۱۵ سالن استاندارد هزار متری در شهرستان ساخته شده است اما این موضوع دلیلی بر فراموشی و استقرار نیافتن نمایندگی اداره ورزش در میان‌جلگه نیست و مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده است.

وی همچنین با انتقاد از بی‌ توجهی به حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، از استثمار قالیبافان توانمند روستایی توسط سوداگران با دستمزدهای ناچیز سخن گفت.

سلیمانی از ادارات میراث فرهنگی، بهزیستی، کمیته امداد، تعاون و کار و همچنین بخشداران و دهیاران خواست تا با شناسایی و ساماندهی این هنرمندان، زمینه استقلال شغلی آنان را فراهم کنند.

فرماندار میان‌ جلگه در پایان ضمن قدردانی از همراهی و صبر مردم منطقه، بر لزوم ارزیابی و تجلیل از مدیران دغدغه‌ مند و متعهد که در هفته دولت مورد غفلت واقع شده بودند، تأکید کرد.