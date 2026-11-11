به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: با توجه به جمع بندی اطلاعات بدست آمده از سامانه فعال توزین حین حرکت در محور‌های مواصلاتی استان در مهرماه سال جاری، تردد تعداد ۴میلیون و ۶۲۱هزار و ۸۲۸ پلاک و همچنین ۹۴هزار و ۶۳۸ انواع تخلفات از طریق سامانه‌های توزین در حال حرکت به ثبت رسیده است.

مریم تاکی افزود: تعداد مجموع تردد ناوگان سنگین ۹۲۸هزار و ۵۲۸ تردد و معادل ۲۰ درصد کل پلاک خوانی انجام شده در مهرماه سال جاری است.

وی افزود: از مجموع تردد عبوری ناوگان سنگین در استان اصفهان ۳۷۴هزار و ۲۶۳ خودرو دارای بار تشخیص داده شده‌اند که در مجموع ۴۰ درصد از تردد ناوگان سنگین را به خود اختصاص داده است.

تاکی بیان کرد: از مجموع ۹۴هزار و ۶۳۸ تخلف ثبت شده در مهرماه سال جاری، ۷ درصد از تخلفات مربوط به تخلف سرعت، ۷۳ درصد مربوط به تخلف اضافه تناژ و ۲۰ درصد از تخلفات مربوط به تخلف عبور از خط غیرمجاز بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان اعلام کرد: بیشترین میزان اضافه‌بار مازاد ۱۰ درصد به ترتیب در مهرماه در محور‌های شهرضا – اصفهان (۴۹ درصد)، زرین شهر – فولادشهر (۱۵ درصد)، شاهین شهر - مورچه خورت (۱۰ درصد)، نایین - اردکان (۱۰ درصد)، کاشان – نطنز (آزادراه قم - اصفهان) (۸ درصد)، مورچه خورت - شاهین‌شهر (۴ درصد)، اردستان – بادرود (۲ درصد) و اصفهان – کوهپایه با (۲ درصد) گزارش شده است.

وی بیان کرد: ۲۰ درصد از مجموع تخلفات اضافه‌وزن ثبت‌شده در مهرماه سال جاری، دارای تخلفات مازاد ۱۰ درصد ثبت شده است.