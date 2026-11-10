یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۴ در روستای زنجیره علیای شهرستان چرداول استان ایلام و با حضور سخنران کشوری، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۴ در روستای زنجیره علیای شهرستان چرداول استان ایلام برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور سخنران کشوری و جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

ستاد بزرگداشت یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل از عموم مردم برای حضور در این مراسم که روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در روستای زنجیره علیا برگزار می‌شود، دعوت کرده است.