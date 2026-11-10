پیکر مرحوم کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی کشور، فردا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ از مقابل مسجد امام حسن عسکری (ع) در قم تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیین تشییع پیکر هنرمند فقید کوروش زارعی، فردا (چهارشنبه) از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح از مقابل مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز شده و به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه خواهد یافت.

مرحوم کوروش زارعی، از چهره‌های برجسته هنر انقلابی و متعهد کشور، یک‌شنبه هفته جاری پس از دوره‌ای بیماری، در سن ۵۴ سالگی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.