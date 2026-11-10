به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سرهنگ محمدتوکل بيان داشت : در پي وقوع يک فقره سرقت منزل، موضوع در دستور کار ماموران پليس شهرستان ابرکوه قرار گرفت.

سرهنگ توکل افزود: ماموران انتظامي با تحقيقات و اقدامات پليسي يک نفر سارق را در ارتباط با اين سرقت شناسايي و پس از هماهنگي قضائي وي را در مخفيگاهش دستگير کردند و اموال مسروقه نيز کشف شد.وي افزود:اموال مسروقه پس از هماهنگي قضايي تحويل مالباخته شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ابرکوه با اشاره به اينکه متهم به بزه انتسابي اعتراف و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شد، گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولويت هاي پليس است و شهروندان نيز در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوريت هاي پليسي 110 گزارش دهند.