معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی بر حمایت از واحد‌های صنعتی و جلوگیری از سنگ‌اندازی در مسیر تولید و اشتغال آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طاهر روحی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را برای تسهیل فعالیت واحد‌های صنعتی خواستار شد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی باید به‌عنوان مسائل مجموعه مدیریت استان تلقی شود اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه مثبت و رویکرد تسهیل‌گرانه، برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان اقدام کنند.

روحی با اشاره به اهمیت صنایع و برند‌های فعال استان، حمایت از این مجموعه‌ها را ضروری دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا تولید، اشتغال و صادرات واحد‌های صنعتی پایدار بماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از اختیارات قانونی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: تصمیمات و اقدامات غیرضروری نباید روند فعالیت بخش تولید را با مشکل مواجه کند.

در این جلسه ۲۱ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی استان در حوزه‌های بانکی، انرژی، منابع طبیعی، محیط زیست و مالیات بررسی شد و تصمیمات و مصوبات لازم برای رفع موانع و مشکلات این واحد‌ها به تصویب رسید.