رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، با تأکید بر ضرورت حمایت از متخصصان زنان و زایمان در ترویج زایمان طبیعی، از عملکرد سه بیمارستان و پنج متخصص زنان و زایمان استان در کاهش شاخص سزارین نخست‌زا در سال ۱۴۰۴ تجلیل کرد.

تقدیر از سه بیمارستان و پنج متخصص زنان و زایمان یزد در مسیر کاهش سزارین

تقدیر از سه بیمارستان و پنج متخصص زنان و زایمان یزد در مسیر کاهش سزارین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، دکتر محمود نوری شادکام در مراسم تجلیل از متخصصان زنان و زایمان، ضمن قدردانی از تلاش پزشکان و کادر درمان در ارتقای سلامت مادران و نوزادان، کاهش سزارین‌های غیرضروری و تقویت فرهنگ زایمان طبیعی را از اولویت‌های مهم نظام سلامت عنوان کرد.

وی با اشاره به عملکرد مراکز درمانی استان یزد در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این ارزیابی، سه بیمارستان که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ عملکرد مطلوبی در کاهش شاخص سزارین نخست‌زا داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر این اساس، بیمارستان‌های حضرت خاتم‌الانبیا(ص) ابرکوه، شهید بهشتی تفت و ضیایی اردکان به دلیل عملکرد مناسب در کاهش این شاخص شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین از پنج متخصص زنان و زایمان عادله ذبیحی، عفت حیدری، نعیمه دهقان، سعیده مزیدی و حکیمه کلانتری که در سال ۱۴۰۴ میزان سزارین نخست‌زای کمتری داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

دکتر نوری در ادامه با اشاره به دشواری‌ها و مسئولیت سنگین متخصصان زنان و زایمان، بر ضرورت حمایت حرفه‌ای و روانی از پزشکان تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره روش زایمان باید بر پایه شواهد علمی، شرایط مادر و جنین و حفظ سلامت هر دو انجام شود و پزشکان نیز باید در مسیر اجرای اصول علمی مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس دانشگاه همچنین بر اهمیت همکاری میان متخصصان زنان و زایمان و متخصصان نوزادان، استفاده از روش‌های غیردارویی و فیزیولوژیک برای کاهش درد زایمان و افزایش آمادگی مادران از طریق آموزش‌های دوران بارداری تأکید کرد.

وی ترویج فرهنگ زایمان طبیعی را نیازمند مشارکت همه بخش‌های نظام سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی دانست و خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی صحیح به خانواده‌ها و اصلاح باورهای نادرست درباره زایمان طبیعی می‌تواند در افزایش اعتماد مادران و کاهش مداخلات غیرضروری مؤثر باشد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش متخصصان و مراکز درمانی پیشرو در ارتقای شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد و تقویت رویکرد علمی در انتخاب روش زایمان برگزار شد.