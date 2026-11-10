مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران از افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی از ۱۷ صدم به ۴۷ صدم مترمربع خبر داد و گفت: هدف‌گذاری بعدی، رسیدن به یک مترمربع برای هر دانش‌آموز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران از افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۱۷ صدم به ۴۷ صدم مترمربع خبر داد و گفت: رسیدن به سرانه یک مترمربع فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز در دستور کار قرار دارد.

فریدون کلبادی‌نژاد در حاشیه برنامه‌های آموزشی و پرورشی شهرستان تنکابن، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تحقق عدالت در توزیع امکانات و تقویت مهارت‌آموزی را از اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان برشمرد و افزود: در این شهرستان ۱۱ طرح آموزشی و پرورشی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به هزینه‌کرد ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح‌ها گفت: هدف نظام تعلیم و تربیت، پرورش دانش‌آموزانی توانمند در ابعاد علمی، جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران همچنین از توزیع ۲۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس استان خبر داد و افزود: این تجهیزات متناسب با شمار دانش‌آموزان و با هدف تحقق عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات میان مدارس اختصاص یافته است.

کلبادی‌نژاد، توسعه هنرستان‌ها، تجهیز کارگاه‌های مهارتی و افزایش سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را از دیگر برنامه‌های آموزش‌وپرورش مازندران دانست و بر ضرورت تقویت آموزش‌های مهارت‌محور تأکید کرد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مسئولان محلی و مردم در توسعه فضاهای آموزشی گفت: مدارس باید به کانون‌های فعال تربیتی و اجتماعی تبدیل شوند و امکانات آن‌ها علاوه بر دانش‌آموزان، در خدمت جامعه محلی نیز قرار گیرد.