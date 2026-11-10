روسای هیئت‌ های ورزشی خراسان رضوی عصر امروز در مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد با معاون وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، در نشست روسای هیئت‌ های ورزشی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ورزش در کشور گفت: حوزه ورزش در استان‌ ها مظلوم واقع شده است و آن‌ طور که باید، ارزش و اهمیت این حوزه از سوی مسئولان مربوطه درک نشده است، در حالی که ورزش یکی از ظرفیت‌ های مهم کشور برای ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و نمایش توانمندی‌ های ملی در عرصه بین‌ المللی به شمار می‌ رود.

مناف هاشمی با تأکید بر افتخارآفرینی ورزشکاران خراسان رضوی در رقابت‌ های بین‌ المللی افزود: اینکه یک جوان از خراسان پرچم جمهوری اسلامی ایران را در صحنه جهانی به اهتزاز درمی‌ آورد و دوست و دشمن را وادار به ادای احترام به این پرچم می‌ کند، دستاوردی بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است که اهمیت آن حتی فراتر از بسیاری از موفقیت‌ های دیگر در عرصه بین‌ المللی است.

هاشمی با اشاره به اعتبارآفرینی رویدادهای بزرگ ورزشی برای کشور اظهار کرد: حضور موفق در رویدادهای جهانی ورزش می‌ تواند اعتبار و جایگاه ایران را در سطح بین‌ المللی ارتقا دهد؛ البته تحقق این موضوع نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌ های ورزشی است. اگر در حوزه زیرساختی کم‌کاری کنیم و برای توسعه امکانات و تجهیزات ورزشی سرمایه‌ گذاری نداشته باشیم، نمی‌ توانیم از ظرفیت کامل ورزشکاران و استعدادهای کشور بهره ببریم.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و سلامت‌ محور گفت: هر اندازه ورزش همگانی و خانوادگی را در جامعه گسترش دهیم، به همان میزان از هزینه‌ های حوزه درمان کاسته خواهد شد. امروز هزینه‌ ای که در کشور برای درمان صرف می‌ شود، حدود ۴۵ برابر بودجه ورزش است؛ در حالی که ورزش می‌ تواند با پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ ها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ های درمانی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار حمایتی ورزش کشور خاطرنشان کرد: «برای ورزش کشور باید یک اتفاق انقلابی رقم بخورد و نقطه آغاز این تحول نیز باید از مجلس شورای اسلامی و موضوع تأمین اعتبارات و بودجه ورزش باشد. تلاش می‌ کنیم بودجه ورزش کشور را دو برابر کنیم تا در ادامه بتوانیم حمایت مؤثرتری از هیئت‌ های ورزشی و فعالان این حوزه داشته باشیم».