در حمله سگ ولگرد به کودک ۹ ساله در زرند، بخشی از پوست و بافت سر کودک به‌شدت دچار آسیب دیدگی و چشم و دست وی نیز دچار جراحت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس شبکه بهداشت و درمان زرند در این باره گفت: واکسن هاری و دیگرواکسن‌های موردنیاز در ساعات اولیه برای این کودک تزریق شده وبا توجه به عمق و شدت جراحات و نیاز به مداخلات تخصصی در حوزه‌های ارتوپدی، عروق و جراحی ترمیمی، تصمیم به انتقال کودک به بیمارستان شهید باهنر کرمان گرفته شد.

دکتر گلنوش محمدی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی، در جریان این حمله، بخشی از پوست و بافت سر کودک به‌شدت آسیب دیده و چشم و دست وی نیز دچار جراحت شده است.

چند روز پیش هم یک خانم معلم بازنشسته در روستای باغ حاجی قلعه عسکربردسیر در حمله سگ شکاری جان باخت.

افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد و حوادث از ناحیه حمله این حیوانات زنگ هشداری برای متولیان جمع‌آوری سگ‌های ولگرد است تا از بروز حوادث بیشتر جلوگیری شود.