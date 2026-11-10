تیم‌های سپیدرود رشت و فجر قزوین عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها عصر امروز تیم‌های سپیدرود رشت و فجر قزوین در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

تگ گل سرخ پوشان رشتی در این دیدار را علی عقابی به ثمر رساند.

سپیدرودی‌ها با این برد شش امتیازی شده و در رده هشتم جدول ۱۴ تیمی قرار گرفتند.