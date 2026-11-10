رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با حرف زدن مشکلات حل نخواهد شد و باید با اصلاح اعمال و رفتار خود مسائل و مشکلات جامعه را حل کنیم تصریح کرد: مساجد باید با برقراری ارتباط بیشتر با مردم رسالت واقعی خود را در جامعه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نهصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه ۱۹ آبان به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و اعضای این شورا برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه رفتار اجتماعی با دستورالعمل و برخورد قانونی درست نمی‌شود، بر ضرورت اجرای عدالت و رفتار صادقانه و شفاف با مردم تاکید کرد.

آقای پزشکیان با اشاره به بررسی موضوع سیاست‌ها و راهبرد‌های تقویت و صیانت از وحدت و انسجام ملی و مطرح شدن ماده واحده "ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران"، با بیان اینکه تا ندانیم بر اساس چه برنامه و ساختاری می‌خواهیم عمل کنیم، نمی‌توانیم نظارت و ارزیابی درستی از اجرا داشته باشیم، افزود: بی‌عدالتی‌ها در جامعه نتیجه اجرا نشدن قوانین و مقرراتی است که خودمان تصویب کرده‌ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه بهترین ساختار برای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، تقویت ایمان مردم و تحقق عدالت اجتماعی، مساجد است، تصریح کرد: با حرف زدن مشکلات حل نخواهد شد و باید با اصلاح اعمال و رفتار خود مسائل و مشکلات جامعه را حل کنیم، مساجد باید با برقراری ارتباط بیشتر با مردم رسالت واقعی خود را در جامعه انجام دهند.

آقای پزشکیان تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم مشکلات و دغدغه‌های مردم را ببینیم، بشنویم و برای رفع آن تلاش کنیم، با اجرای عدالت و رفتار صادقانه و شفاف با مردم می‌توانیم مشکلات را حل و اعتماد و حمایت مردم را جلب کنیم که در آن صورت، منجر به تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه با اصلاح نگاه خود و تحول در آموزش و تربیت درست نوجوانان و جوانان می‌توانیم آینده کشور را بسازیم، تاکید کرد: برخورد عادلانه مسئولان و مدیران جامعه با مردم و براساس عدالت عمل کردن، می‌تواند به اعتماد عمومی و جلب اطمینان مردم منجر شود.

آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه همه دعوا‌ها و اختلافات بخاطر بی عدالتی است، گفت: انتصابات رانتی و رفتار‌های جناحی موجب تضعیف اعتماد مردم به مسئولان و مدیران کشور می‌شود، نمی‌توانیم مدعی عدالت و مسلمانی باشیم و شرایط کشور اینگونه باشد.

رئیس جمهور افزود: وضعیت امروز نتیجه عملکرد همه‌ها مسئولان است که در بخش‌های مختلف تصمیم گیر هستیم، باید علل و عوامل شرایط امروز جامعه با دقت بررسی و ارزیابی شود و برای حل مشکلات چاره اندیشی کنیم. اگر هرکدام از ما در مسئولیت خود درست عمل کنیم و وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، مشکلات حل خواهد شد.

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تمدید ریاست آقایان حداد عادل و مرندی بر فرهنگستان‌های زبان و ادب فارسی و علوم پزشکی تصویب شد و اعضا همچنین با تمدید فعالیت ساعی به عنوان نماینده این شورا در هیئت نظارت بر مطبوعات موافقت کردند.

با تصویب اعضای در جلسه امروز همچنین فعالیت آقایان حجت الاسلام والمسلمین رشاد و واعظ‌زاده به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در بنیاد علم تمدید شد.

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تسلیت درگذشت مرحوم علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش، از چند دهه خدمات آن مرحوم در حوزه تعلیم و تربیت تجلیل شد.