فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری ۳۲ نفر خرده فروش و کشف ۳ کیلو و ۳۸۷ گرم از انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر توزیع انواع مواد مخدر توسط افرادی در سطح شهر یزد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان یزد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی شهرستان یزد با شیوه‌های پلیسی، مکان مورد نظر را شناسایی و طی عملیات ضربتی متعدد و غافلگیرانه تعداد ۳۲ نفر خرده فروش را دستگیر و مقدار ۳ کیلو و ۳۸۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر را در همین راستا کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان ضمن بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، افزود: پلیس همواره مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می‌دهند برخورد کند و تحقق نتیجه مطلوب این امر مستلزم مشارکت همگانی مردم با پلیس در گزارش اینگونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ می‌باشد.