متقاضیان طرح مسکن در شهرک شهید رئیسی قم، با حضور در محل اجرای طرح شرکت ابنیه‌سازان، فرآیند انتخاب واحد‌های مسکونی را آغاز کردند؛ گامی کلیدی که فاصله میان رؤیای خانه‌دار شدن و واقعیت را به حداقل رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در ادامه روند اجرایی طرح شرکت ابنیه‌سازان در سایت ۵۶۰ هکتاری «شهید آیت‌الله رئیسی» واقع در پردیسان قم، مرحله انتخاب واحد برای متقاضیان نهضت ملی مسکن آغاز شد.

متقاضیان طی این مرحله، با بازدید میدانی از واحد‌های احداث‌شده و بررسی دقیق مشخصات فنی و امکانات هر واحد، نسبت به انتخاب خانه آینده خود اقدام کردند.

طرح مسکن ملی شهید رئیسی قم با هدف ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی، تنها یک طرح تأمین مسکن نیست، بلکه با رویکرد ایجاد شهری جدید و جامع طراحی شده است.

برنامه‌ریزی‌های کلان این مجموعه، توسعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله مدارس، مساجد، فضا‌های سبز و شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی را نیز در دستور کار قرار داده است تا محیطی کامل و مناسب برای زندگی شهری فراهم آورد.