به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد عظیمی فر، گفت: بزرگ‌ترین نمایشگاه تجسمی فاطمیه یزد با عنوان «حدیث غربت»، تا جمعه ٢٢ آبان ماه در بلوار دانشجو، کوچه ۳۶ مجمع راویان حدیث غربت یزد میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.وی ادامه داد: این نمایشگاه به روایت روز‌های آخر عمر حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: در این نمایشگاه، آثار تجسمی مختلفی با محوریت شخصیت و مظلومیت حضرت زهرا (س) به نمایش گذاشته شده است.