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رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از برگزاری بزرگترین نمایشگاه تجسمی فاطمیه (حدیث غربت) به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد عظیمی فر، گفت: بزرگترین نمایشگاه تجسمی فاطمیه یزد با عنوان «حدیث غربت»، تا جمعه ٢٢ آبان ماه در بلوار دانشجو، کوچه ۳۶ مجمع راویان حدیث غربت یزد میزبان علاقهمندان خواهد بود.وی ادامه داد: این نمایشگاه به روایت روزهای آخر عمر حضرت فاطمه زهرا (س) میپردازد.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: در این نمایشگاه، آثار تجسمی مختلفی با محوریت شخصیت و مظلومیت حضرت زهرا (س) به نمایش گذاشته شده است.