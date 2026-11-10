خبر‌هایی کوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ جای گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، چند خبر کوتاه و متنوع در اخبار کوتاه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

برگزاری آزمون راویان شهدا و بانوان ایثارگر شهر‌های غرب گیلان در صومعه سرا

در این آزمون ۳۵ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و تعدادی از بانوان رزمنده و ایثارگر خاطراتی از زندگینامه شهید خانواده خود را روایت کردند. قرار است برترین‌های این رقابت به مرحله استانی معرفی شوند.

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مسئول اقشار و نخبگان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان از برگزاری پیش‌رویداد استانی بانوی مقاومت در لاهیجان خبردادا.

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دیدار جمعی ازمسئولان با مادر شهید والامقام کشاورز در طاهرگوراب

هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از خادمان هیئت شهدای گمنام صومعه‌سرا با مادر شهید والامقام محمد کشاورز دیدار و گفت‌و‌گو کردند. بسیجی شهید محمد کشاورز سال ۱۳۶۲ در منطقه مریوان به شهادت رسید.

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اعزام ۳۵ دانش‌آموز دختر ماسالی به اردوی راهیان نور

فرمانده سپاه ماسال گفت: قرار است این دانش آموزان در مدت پنج روز از مناطق و یادمان‌های جنوب کشور دیدن کنند.