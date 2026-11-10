با نزدیک شدن به روز‌های سرد سال، پرونده مصرف انرژی ادارات استان قزوین باز شد و بازدید‌های میدانی دو روایت متفاوت به همراه داشت؛ برخی ادارات الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند و برخی دیگر فراتر از حد مجاز انرژی مصرف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با نزدیک شدن به روزهای سرد سال و افزایش نیاز به انرژی، بازدید از ادارات استان قزوین با محوریت بررسی رعایت الگوی مصرف آغاز شد. خروجی این بازدیدها دو روایت متفاوت را پیش روی مسئولان قرار داده است؛ در حالی که بخشی از دستگاه‌های اجرایی استان به الگوی مصرف پایبند بوده و در مدیریت منابع انرژی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، برخی ادارات نیز فراتر از حد مجاز، انرژی مصرف کرده‌اند.

این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که اجرای دقیق سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی استان به یک رویه یکسان تبدیل نشده است و بخشی از ادارات همچنان نیازمند اصلاح رفتار مصرفی و توجه جدی‌تر به محدودیت‌های تعیین‌شده هستند.

کارشناسان معتقدند ادارات دولتی به عنوان الگوی عمومی جامعه، باید پیشگام رعایت الگوی مصرف باشند؛ زیرا اصلاح رفتار مصرفی در نهادهای عمومی، هم به کاهش هزینه‌های جاری کمک می‌کند و هم زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی در سطح جامعه برای مدیریت بهینه انرژی در فصل سرد سال می‌شود.