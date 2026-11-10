در پی تماس و اطلاع‌رسانی دوستداران محیط زیست، یک قطعه پرنده از گونه «حواصیل خاکستری» به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق، در پی تماس و اطلاع‌رسانی دوستداران محیط زیست، یک قطعه پرنده از گونه «حواصیل خاکستری» به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق تحویل داده شد.

این پرنده پس از بررسی وضعیت جسمانی، انجام اقدامات لازم و طی مراحل تیمار و مراقبت، با اطمینان از سلامت و توانایی بازگشت به طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق ضمن قدردانی از احساس مسئولیت و همکاری دوستداران طبیعت، از شهروندان درخواست می‌کند در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده یا نیازمند کمک، موضوع را به این اداره اطلاع دهند.