نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس از خطوط مقدم بازدید و با رزمندگان و حافظان تنگه هرمز دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده گفت: تنگه هرمز محکم بسته شده و به محل دفن استعمارگران تبدیل می‌شود.

وی افزود: امروز توفیقی بود که در کنار یکی از دهانه‌های تنگه هرمز در جزیره ولایتمدار هرمز حاضر شویم و از نزدیک با رزمندگان دیدار و گفت‌و‌گو کنیم.

امام جمعه بندرعباس گفت: به نمایندگی از رزمندگان عزیز، ابتدا خداقوت می‌گویم و به نمایندگی از این عزیزان به مردم شریف ایران اعلام می‌کنیم که امروز به حول و قوه الهی، رزمندگان غیور ما با تمام قوا تنگه هرمز را به عنوان تنگه احد محکم بسته‌اند و اجازه نخواهند داد خاطره تلخ تنگه احد دوباره تکرار شود.

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نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: تنگه هرمز، الحمدلله توسط رزمندگان و با تأکید و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که فرمودند تنگه باید محکم گرفته شود، امروز توسط این دلاورمردان، سنگربانان و دریادلان استان هرمزگان در جای جای خطوط جبهه، به ویژه در مناطق مشرف به دهانه تنگه هرمز، با تمام قوا حفظ شده است.

وی گفت: از مردم عزیز می‌خواهیم در پشتیبانی از جبهه با جدیت از فرزندان خود در خطوط مقدم حمایت کنند.