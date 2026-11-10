با برگزاری مجمع انتخابات هیئت های پارادومیدانی و بیماران خاص و پیوند اعضاء استان، این دو هیئت ورزشی روسای خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجمع انتخابات ریاست هیئت پارادومیدانی استان امروز در اداره ورزش استان تشکیل شد. در این جلسه از بین ۱۴ رای ماخوذه، محمد نوروزیان با کسب ۱۱ رای به عنوان اولین رئیس هیئت پارادومیدانی استان برای مدت ۴ سال معرفی شد.

سرپرست فدراسیون پارادومیدانی در این جلسه گفت: رئیس جدید این هیئت با توجه به ظرفیت‌های مناسب در استان کردستان برای توسعه این رشته ورزشی و معرفی ورزشکاران توانمند گام بردارد.

تیشه گران با اشاره به اینکه ورزشکاران رشته‌های پارادومیدانی در سطح ملی و بین المللی همواره خوش درخشیده‌اند افزود: این مهم در استان کردستان نیز با آموزش و بهره گیری از نیرو‌های کارآمد مورد توجه قرار گیرد.

خاکی مدیر کل ورزش و جوانان نیز اظهار امیدواری کرد این هیئت نوپا که دارای ظرفیت‌های مناسبی است با برنامه ریزی بلندمدت زمینه حضور موفق ورزشکاران را در رویداد‌های ملی و فراملی فراهم سازد.

امروز همچنین مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان نیز برگزار شد.

در این جلسه از بین ۸ رای ماخوذه، امیر محمد منصوری با کسب ۷ رای به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان معرفی شد.