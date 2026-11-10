



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سردار سعید کوشکی گفت: مراسم وداع با پیکر‌های مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس پنج شنبه ۲۱ آبان پس از نماز مغرب و عشا در حرم‌های مطهر شاهچراغ، سید علا الدین حسین، علی بن حمزه علیهم السلام و میدان امام حسین، میدان معلم، میدان اول شهر صدرا و کانون رهپویان وصال برگزار می‌شود .

وی افزود پیکر‌های مطهر این شهدا، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان شهدا به سمت حرم مطهر شاهچراغ تشییع خواهد شد .

پیکر‌های پاک دو شهید گمنام بعدازظهر جمعه ۲۲ آبان در بوستان شهدا در دارالرحمه شیراز و شهر مبارک آباد قیروکارزین خاکسپاری می‌شود .

پیکر‌های پاک ۵ شهید گمنام هم در ۵ نقطه استان فارس ۲ آذر همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین سلام اله علیها به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر‌های مطهر ۱۳ شهید گمنام دفاع مقدس پس از تشییع در جمعه ۲۲ آبان به تهران بازگردانده خواهد شد .