رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: با کمک خیران و مردم یک هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید رضا خان محمدی در نشست نهضت عدالت آموزشی خوزستان افزود: باید قدران تلاش‌های خیران مدرسه ساز باشیم و ۶۰ درصد مدارس در استان‌های کشور با مشارکت این افراد خیر و نیکوکار ساخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور اولویت اصلی خود را بر مدرسه سازی و آموزش گذاشته است، ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌ها باید مشکلات در حوزه مدرسه سازی و آموزش را شناسایی کنند و در جهت رفع آنها تلاش و برنامه ریزی نمایند.

رئیس سازمان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: ما باید برنامه ریزی به سم توسعه مدارس و کلاس‌های درس در مناطق کم برخوردار که واحد‌های آموزشی در آنجا کمبود وجود دارد برویم و در این جهت نقش فرمانداران بسیار مهم است و شرکت‌ها و صنایع می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.