تیم ملی فوتسال بانوان ایران قهرمان مسابقات چهارجانبه چین شد
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان عنوان قهرمانی مسابقات چهارجانبه چین را از آنِ خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان رقابتهای چهارجانبه چین، با ثبت سه پیروزی و یک شکست و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چین، موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.
ملیپوشان کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر صفر هنگکنگ را شکست دادند. شاگردان شهرزاد مظفر در دومین مسابقه برابر تیم میزبان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب چین شدند، اما در سومین دیدار بار دیگر برابر هنگکنگ به میدان رفتند و با پیروزی پرگل ۹ بر یک، سومین برد خود را به ثبت رساندند.
تیم ملی ایران در آخرین مسابقه خود مقابل چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، اما با توجه به نتایج کسبشده و تفاضل گل بهتر، بالاتر از سایر تیمها قرار گرفت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.
در پایان این رقابتها، فاطمه رحمتی از تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن مسابقات چهارجانبه چین انتخاب شد.