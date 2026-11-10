به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان رقابت‌های چهارجانبه چین، با ثبت سه پیروزی و یک شکست و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چین، موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دادند. شاگردان شهرزاد مظفر در دومین مسابقه برابر تیم میزبان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب چین شدند، اما در سومین دیدار بار دیگر برابر هنگ‌کنگ به میدان رفتند و با پیروزی پرگل ۹ بر یک، سومین برد خود را به ثبت رساندند.

تیم ملی ایران در آخرین مسابقه خود مقابل چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، اما با توجه به نتایج کسب‌شده و تفاضل گل بهتر، بالاتر از سایر تیم‌ها قرار گرفت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در پایان این رقابت‌ها، فاطمه رحمتی از تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن مسابقات چهارجانبه چین انتخاب شد.