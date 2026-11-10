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با حکم استاندار گلستان، محمدحسن کیقبادی بهعنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در مراسمی با حضور عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، محمد کیقبادی به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان معرفی و از زحمات حسین شیخ ویسی در مدت فعالیت در این سمت قدردانی شد.
کیقبادی پیش از این مسئولیتهایی همچون معاونت ادارهکل هماهنگی امور اقتصادی، ریاست دفتر استاندار و مدیریت سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان همیاری شهرداریهای گلستان را بر عهده داشته و دارای مدرک دکترای مدیریت دولتی، گرایش خطمشیگذاری است.