به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در مراسمی با حضور عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، محمد کیقبادی به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان معرفی و از زحمات حسین شیخ ویسی در مدت فعالیت در این سمت قدردانی شد.

کیقبادی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت اداره‌کل هماهنگی امور اقتصادی، ریاست دفتر استاندار و مدیریت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان را بر عهده داشته و دارای مدرک دکترای مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی‌گذاری است.