نشست ترویجی مددکاران کشاورزی شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی در مهاباد با محوریت توسعه روش‌های نوین دانش‌بنیان، رفع محدودیت‌های اقلیمی و تشریح روند نوین تخصیص و پایش سوخت ماشین‌آلات کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست تخصصی مددکاران ترویجی و مدیران حوزه کشاورزی شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی با هدف انتقال یافته‌های نوین پژوهشی و اجرایی به بهره‌برداران در مهاباد برگزار شد.

توسعه کشاورزی دانش‌بنیان؛ راهکار عبور از چالش‌های اقلیمی

محمود سپهر فر، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این گردهمایی با تأکید بر لزوم انتقال تجربیات مددکاران به بدنه کشاورزی اظهار کرد: این گردهمایی با حضور مددکاران ۴ شهرستان برگزار شد تا آخرین رهیافت‌ها و روش‌های تحقیقاتی تبادل شده و ره‌آورد آن برای توسعه بخش کشاورزی در میان کشاورزان ترویج یابد.

در همین رابطه، حیدر عزیزی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به افزایش عوامل محدودکننده اقلیمی، خاکی و اجرایی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، ضرورت دارد از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دانش‌بنیان حرکت کنیم تا با افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی، بهره‌وری اقتصادی در مزارع ارتقا یابد.

نصب سامانه ردیاب برای رفع چالش سوخت ادوات کشاورزی

موضوع ساماندهی و تخصیص عادلانه سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی، از دیگر محور‌های کلیدی این نشست بود. مجید علیوند، رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این خصوص گفت: از مجموع ۵۸ هزار دستگاه تراکتور موجود در سطح استان، حدود ۱۰ درصد معادل ۶ هزار دستگاه در شهرستان مهاباد فعالیت می‌کنند. با توجه به گلایه‌مندی کشاورزان از ناکافی بودن سهمیه سوخت، با موافقت کارگروه سوخت بخش کشاورزی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، سامانه رصد و پیمایش سوخت ویژه ماشین‌آلات طراحی شده و هم‌اکنون در مرحله نصب و راه‌اندازی است.

ظرفیت‌های کشاورزی مهاباد

بایزید حسن‌پور، رئیس جهاد کشاورزی مهاباد نیز در تشریح ظرفیت‌های این شهرستان بیان کرد: مهاباد دارای ۸۴ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان، ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار به باغات و ۷۴ هزار هکتار به اراضی زراعی اختصاص دارد؛ از اراضی زراعی نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار هکتار به صورت آبی و مابقی به شکل دیم کشت می‌شوند.

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا خلیل‌زاده، محقق غلات دیم مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی نیز آخرین یافته‌های علمی در حوزه کشت غلات دیم را ارائه کرد.

در مجموع، این نشست بر این نکته تأکید داشت که هدف نهایی از تمامی اقدامات ترویجی و فناورانه، تولید محصول بیشتر و باکیفیت در کنار مصرف بهینه منابع بوده و مددکاران ترویجی نقش کلیدی و مؤثری در برقراری ارتباط میان بخش تحقیق و بهره‌برداران نهایی ایفا می‌کنند.