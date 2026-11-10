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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ این روز‌ها کوچه‌ها و خیابان‌های استان گیلان، معطر به عطر خوش ۸ شهید گمنام است که ۳ شهید در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در همین استان به خاک سپرده خواهند شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان از مراسم تشییع و وداع با ۸ شهید گمنام در گیلان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳ شهید در رشت و فومن به خاک سپرده می‌شوند و ۵ شهید دیگر که امانی هستند روز شنبه به تهران بازگردانده می‌شوند.

سرهنگ کامیار مهدی پور گفت: مراسم تشییع این شهدا ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان شهدای ذهاب رشت آغاز و تا مصلای امام خمینی این شهر ادامه دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: تاکنون در ۱۷ شهرستان استان گیلان ۱۵۹ شهید گمنام خاکسپاری شده‌اند.