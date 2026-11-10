در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مدارس و گسترش طرح‌های سوادآموزی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجتبی پورعباسی، مدیرکل نوسازی مدارس، ضمن گزارش از روند پروژه‌های «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی»، اعلام کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی، پروژه‌های مدارس در حال پیشرفت هستند.

وی با اشاره به نیاز ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین تأکید بر نقش حیاتی خیران در مدرسه سازی، از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره خیران مدرسه ساز در تاریخ ۲۶ آبان خبر داد.

همچنین وی به پیشرفت پروژه‌هایی نظیر مدرسه دارالفنون و مجموعه ورزشی گل‌ها اشاره کرد.

در بخش دوم جلسه که با موضوع «شورای پشتیبانی سوادآموزی» برگزار شد، عبدالله فرهادی، رئیس اداره سوادآموزی، از برگزاری دوره‌های سواد، تحکیم و انتقال برای ۷۹۵ نفر خبر داد.

وی با اشاره به طرح «خواندن با خانواده» و استفاده از پایگاه‌های آموزشی مدارس در ساعات بعدازظهر، بر ضرورت شناسایی افراد بیسواد (۱۱ تا ۵۹ سال) توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. در همین راستا، مدیرکل بهزیستی نیز از همکاری برای شناسایی دانش‌آموزان معلول در این مسیر خبر داد.

استاندار استان قزوین نیز در پایان این نشست، با تأکید بر مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها و گسترش آنها در مجاورت مناطق صنعتی (مانند تولید محصولات شوینده)، خواستار همکاری نزدیک‌تر تمامی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های آموزشی و کاهش نرخ بی‌سوادی در روستا‌ها شد.