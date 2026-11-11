به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عملیات بازسازی این بخش از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با هدف بهسازی فضای درمانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران به بهره‌برداری رسیده است.

در حال حاضر، ۴۰ نفر از تکنسین‌ها و کادر درمان و همچنین ۱۸ متخصص جراحی در این بخش مشغول به فعالیت و ارائه خدمات درمانی هستند.

بر اساس آمار‌های موجود، سالانه ۶ هزار و ۳۰۰ عمل جراحی مختلف در این بیمارستان انجام می‌شود که به‌طور میانگین، معادل ۵۲۵ عمل جراحی در ماه است.

بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، به بیماران شهر‌های فراشبند و قیروکارزین و همچنین بخش میمند نیز خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

بازسازی و تجهیز بخش اتاق عمل این بیمارستان، گامی در راستای بهبود زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و بیماران مناطق هم‌جوار به شمار می‌رود.