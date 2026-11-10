نشست هماهنگی همایش «اسوه‌های صبر و مقاومت» شهرستان دلیجان با هدف تبیین جایگاه و نقش زنان در عرصه‌های ایثار، مقاومت و دفاع از میهن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ابیام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها دانش آموزان مقطع ابتدایی ساوه در امامزاده سید اسحاق این شهر با مداحی و مرثیه سرایی به عزاداری پرداختند.

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مردم شهر میلاجرد هم با برپایی مراسم عزاداری وسینه زنی در مهدیه هیات رزمندگان اسلام این شهر به بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض ارادت کردند.

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در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اجلاسیه «اسوه‌های صبر و مقاومت» شهرستان دلیجان که با هدف تبیین جایگاه و نقش زنان در عرصه‌های ایثار، مقاومت و دفاع از میهن اسلامی برگزار میشود بر تعامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این اجلاسیه تاکید شد.