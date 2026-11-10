دانش‌آموزان در پژوهش‌سرای ناحیه ۲ سنندج،به جای تکیه بر کتاب‌های تئوری، با آزمایش‌های شیمی، دنیای کدنویسی و حتی اعماق نجوم روبرو می‌شوند؛ جایی که یادگیری به یک تجربه هیجان‌انگیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ناحیه ۲ سنندج، دانش‌آموزان فقط به خواندن و حفظ کردن مطالب کتاب اکتفا نمی‌کنند، بلکه فرصت دارند آنچه را در کلاس یاد گرفته‌اند، در آزمایشگاه تجربه کنند.

در این مکان آموزش شکل متفاوتی دارد، دانش‌آموزان خودشان آزمایش می‌کنند، سؤال می‌پرسند و با نتیجه کارشان آشنا می‌شوند.

از شیمی و زیست‌شناسی گرفته تا فیزیک ... در این مجموعه دانش‌آموزان با حضور در آزمایشگاه‌های مختلف، فرصت پیدا می‌کنند درس‌هایشان را به‌صورت عملی یاد بگیرند.



اما فعالیت این مجموعه فقط به آزمایشگاه‌های علوم پایه محدود نمی‌شود، نجوم، کدنویسی و هوش مصنوعی هم از دیگر حوزه‌هایی است که در این پژوهش‌سرا به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.