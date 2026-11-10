به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، چهارمین همایش استانی نماز سپاه حضرت ابالفضل لرستان با محوریت ترویج فرهنگ نماز در حوزه هنری خرم‌آباد برگزار و از برگزیدگان این عرصه تجلیل شد.

رئیس بنیاد بین‌المللی امامت در این همایش، نماز را ستون خیمه جامعه دینی دانست و بر ضرورت فراتر رفتن از نمازخواندن و حرکت به سمت اقامه فرهنگ نماز تأکید کرد.

آیت‌الله محمدتقی سبحانی همچنین شناخت نیاز‌ها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل جوان و نوجوان را از ضرورت‌های ترویج فرهنگ نماز برشمرد.

فرمانده سپاه حضرت ابالفضل لرستان هم، نماز را از اولویت‌های نیرو‌های مسلح دانست و تأکید کرد: توجه به این فریضه، وجه تمایز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با ارتش‌های دیگر دنیا است.

در این همایش از ۲۰ فعال برتر حوزه نماز در سپاه استان بر اساس شاخص‌هایی همچون برنامه‌ریزی برای اقامه نماز، فراهم‌سازی بستر نمازخوانی و ترویج مفاهیم نماز تجلیل شد.