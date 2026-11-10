به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام مهدی فوقی افزود: مبلغان حوزه علمیه و فعالان فرهنگی ظرفیت بسیار خوبی هستند تا بتوانند در میان جامعه مسئله آموزش و تبیین امنیت مردم پایه را تشریح کنند.

وی اضافه کرد: مردم در هشت ماه گذشته با حضور در میدان ثابت کردند تامین کننده امنیت در کشور هستند و ما هم بر همین اساس در تلاش هستیم این موضوع را در میان آحاد و قشر‌های مختلف جامعه گسترش دهیم.

در این همایش جمعی از مبلغان، فعالان فرهنگی و اعضای موسسات تبلیغی و قرآنی حضور داشتند و استادان دانشگاه مسئله گفتمانی امنیت مردم پایه را تشریح کردند.

نشست تخصصی امنیت مردم پایه براساس مفاهیم نقشه جامع تمدن نوین اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی کشوری استاد حوزه و دانشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و مبلغان استان برگزار شد.