به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس هیئت سوارکاری استان یزد با اشاره به استقبال از مسابقات اسبدوانی پاییزه یزد گفت: در این دوره، ۶۰ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در رقابت‌ها حضور داشتند و چابکسواران در شش دور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ابوطالبی افزود: این مسابقات در مسافت‌های هزار و ۴۰۰ و هزار و ۸۰۰ متر و در قالب هشت هفته در مجموعه سوارکاری صفائیه یزد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مجموع جوایز این دوره از رقابت‌ها اظهار داشت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای این مسابقات در نظر گرفته شده است.

در پایان این رقابت‌ها نیز از چابکسواران برتر و مالکان اسب‌های قهرمان با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد