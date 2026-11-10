به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از المسیره، در این بیانیه، حملات اخیر به فروشندگان و در بازار‌های مختلف در طول تاریخ با استفاده از هواپیما‌های جنگی و بمب‌های آمریکایی «GBU-۱۲» و همچنین حمله به روستایی در منطقه بنی‌حشیش با بمب‌های «GBU-۱۲» و «GBU-۳۸» از جمله مواردی است که از آن استفاده می‌شود.

بر اساس این بیانیه نیرو‌های مسلح یمن، عملیات نخست فرودگاه بین‌المللی خالد و شماره ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق به غرب در ریاض را هدف قرار داده است. نیرو‌های مسلح با آمیختن عملی به طور مستقیم این کار را با اصابت همراه بوده و به آتش‌سوزی و وارد کردن به اهداف تعیین شده است.

در عملیات دوم نیز شرکت آرامکو در بقیق هدف قرار گرفته است. طبق بیانیه صادره، این عملیات با موفقیت به هدف خود دست یافته است.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین از هدف قرار دادن محل تجمع نیرو‌های سعودی در منطقه المضاربه و رأس‌العاره خبر داده و اعلام کردند که این تجمعات تحت نظارت افسری سعودی به نام «بدر الحربی» بوده و این تلفات و مجروحان بسیاری برجای گذاشته شده است.

در عملیات چهارم نیز مرکز مالی در هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه، این اقدام پاسخی به عربستان علیه زنان و کودکان عنوان شده است.

نیرو‌های مسلح در ادامه، به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها درباره ادامه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در عربستان هشدار داده و از آنها خواستند سرمایه‌های خود را به امن و صلح‌طلب منتقل کنند. در این بیانیه، عربستان تا زمان پایان کار و رفع محاصره یمن، کشوری ناامن برای سرمایه گذاری توصیف شده است.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین ادعای عربستان مبنی بر هدف گرفتن خط لوله شرق به غرب در مدینه را تکذیب و اعلام کردند که این خط لوله را در ریاض، پایتخت عربستان، هدف قرار داده است، نه در مدینه.

در پایان بیانیه آغاز شده است عملیات نظامی علیه اهداف در عمق خاک عربستان و تجمعات نیرو‌های این کشور و فرماندهان آنها ادامه یافت و این عملیات تا زمان توقف عملیات نظامی علیه نظامیان و رفع محاصره این کشور ادامه خواهد داشت