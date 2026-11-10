به دنبال بارش‌های اخیر و نفوذ توده هوای سرد به کشور، مصرف گاز از روز شنبه تاکنون حدود ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان هفته به ۷۰ میلیون مترمکعب برسد؛ رویدادی که شرکت ملی گاز را بر آن داشت تا برای پایداری شبکه و امدادرسانی به مناطق سردسیر، از مشترکان درخواست صرفه‌جویی جدی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با ورود سامانه جدید بارشی و کاهش محسوس دمای هوا در اقصی نقاط کشور، حجم تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء روند صعودی به خود گرفته است.

بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، استمرار هوای سرد و افزایش چشمگیر مصرف از روز شنبه تاکنون، فشار مضاعفی را بر شبکه سراسری انتقال گاز وارد کرده است. مسئولان این شرکت هشدار داده‌اند که اگر روند صعودی تقاضا به همین شکل ادامه یابد، میزان افزایش مصرف تا پایان هفته جاری به مرز ۷۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

در همین زمینه، شرکت ملی گاز با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی مشترکان در سراسر کشور درخواست کرده است تا با رعایت اصول ساده صرفه‌جویی، از جمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی در حد استاندارد (دمای رفاه) و پوشش مناسب در منزل، خادمان خود را در پایداری شبکه گازرسانی و استمرار جریان گاز در مناطق سردسیر و دورافتاده یاری نمایند.

پایداری شبکه سراسری گاز در گروی همراهی و مشارکت همگانی شهروندان است تا با مدیریت بهینه مصرف، از بروز هرگونه افت فشار یا محدودیت در سوخت‌رسانی به بخش‌های مختلف جلوگیری شود.