با موافقت رهبر معظم انقلاب، مجموعه تفریحی و فرهنگی «وسف» به اردوگاه دانش‌آموزی استان قم تبدیل شد تا با پیگیری‌های مدیریت استان، گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های رفاهی، تفریحی و تربیتی دانش آموزان برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در نشستی راه حل محور با جمعی از دانش‌آموزان مدارس سمپاد و نمونه دولتی، با اشاره به تبدیل شدن مجموعه فرهنگی و تفریحی «وسف» واقع در منطقه فردو به اردوگاه دانش‌آموزی گفت: با نامه‌نگاری و موافقت رهبر معظم انقلاب، مجموعه تفریحی و فرهنگی «وسف» که پیش‌تر ظرفیت‌های آن مغفول مانده بود، در اختیار دانش‌آموزان استان قرار گرفت.

وی افزود: ارزش ساخت چنین مجموعه‌ای در شرایط کنونی چهار تا پنج هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در حال حاضر، ترتیبات نقل و انتقال آن به آموزش و پرورش در دست اجراست.

استاندار قم با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست، از برنامه‌ریزی برای رفع کمبود‌های آموزشی، تامین معلم و توسعه فضا‌های ورزشی خبر داد و تاکید کرد: هفتاد تا هشتاد درصد از مشکلات بیان‌شده توسط دانش‌آموزان، قابلیت پیگیری و تامین منابع در استان را دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در منطقه کهک اردوگاهی با هزینه چهارصد میلیارد تومان و با مشارکت کمیته امداد برای پوشش ۶ هزار دانش‌آموز خانواده‌های حمایتی آماده شده است، افزود: علاوه بر این، از محل مولدسازی نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تجهیز فضا‌های ورزشی مدارس اختصاص یافته است تا زمینه نشاط و پویایی هرچه بیشتر نسل جوان استان فراهم شود.