به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی نهایی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از امروز سه شنبه (۱۹ آبان) با حضور ۱۲ بازیکن دعوت‌شده برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند آغاز شد.

بازیکنان دعوت‌شده خود را به علی نادری، سرمربی تیم ملی معرفی کردند تا آخرین مرحله آماده‌سازی پیش از اعزام به این مسابقات را پشت سر بگذارند.

ملی‌پوشان از فردا تمرینات خود را در مرکز ملی فوتبال و در زمین فوتبال ساحلی زیر نظر علی نادری پیگیری خواهند کرد. کادر فنی در روز‌های باقی‌مانده تا سفر به تایلند، آخرین نکات فنی و تاکتیکی را به بازیکنان منتقل خواهد کرد تا تیم ملی با آمادگی کامل در جام ملت‌های آسیا حاضر شود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قرار است شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان تهران را به مقصد تایلند ترک کند و نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را ۲۸ آبان مقابل افغانستان انجام دهد. ایران در گروه B این مسابقات با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان هم‌گروه است.

بر این اساس، سیدمحمد داستان، محمدعلی مختاری، علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، سیدمهدی میرجلیلی، سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری ۱۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به تایلند خواهند بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با هدف کسب عنوان قهرمانی و دفاع از جایگاه خود در قاره آسیا، راهی این رقابت‌ها خواهد شد.