ادامه روند فعلی مصرف گاز، به‌ویژه در فصل سرد، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین و زیرساخت‌ها وارد می‌کند و می‌تواند امنیت انرژی و پایداری خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ صرفه‌جویی در مصرف گاز، فراتر از یک توصیه فرهنگی، ضرورتی اقتصادی، زیست‌محیطی و راهبردی برای کشور است و باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

مدیریت مصرف گاز به حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از قطعی یا افت فشار کمک می‌کند و در عین حال، هزینه‌های خانوار، صنعت و دولت را کاهش می‌دهد. کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفظ منابع تجدیدناپذیر نیز از دیگر پیامد‌های مصرف بهینه گاز است.

برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات فنی و رفتاری ضروری است؛ از جمله بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و موتورخانه‌ها، عایق‌کاری ساختمان‌ها، تنظیم دمای محیط در محدوده توصیه‌شده و پایش مستمر مصرف. اصلاح الگوی تعرفه‌ها و تقویت فرهنگ مصرف بهینه نیز می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد.

اثربخشی این اقدامات به همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی وابسته است. مصرف‌کنندگان خانگی، سازمان‌ها و صنایع، در کنار سیاست‌گذاری و نظارت دقیق نهاد‌های مسئول، نقشی تعیین‌کننده در پایداری تأمین انرژی دارند.