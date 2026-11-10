همزمان با سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن تهرانی‌ مقدم و هفته هوا فضا، بارگاه منور رضوی میزبان آیین بزرگداشت هفته هوافضا و تجلیل از خانواده‌ های معزز شهدای این نیرو بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم تجلیل از خانواده‌ های شهدای هوافضا که با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از فرماندهان و خانواده‌ های شهدا (شامل ۲۵ خانواده گرانقدر از استان خراسان رضوی و مهمانانی از تهران) برگزار شد، بر ماندگاری راه شهدا تاکید شد.

تولیت آستان قدس رضوی در این آیین با اشاره به هیمنه پوشالی استکبار تصریح کرد: دشمن با محاسبات غلط و تحمیل جنگ، به دنبال فروپاشی نظام و ضربه به ارکان کشور بود اما مقاومت شجاعانه ملت و خون شهدا، ابهت پوشالی آمریکا را در هم شکست و امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه برای نخستین بار در مشهد مقدس برپا شد.

این نمایشگاه که بازتاب‌ دهنده بخشی از اقتدار دفاعی کشور است، پیشرفت‌ های خیره‌ کننده ایران را در حوزه‌ های موشک‌ های نقطه‌ زن و هایپرسونیک، ماهواره‌ برهای فضایی بومی و فناوری‌ های پیشرفته پهپادی به نمایش گذاشته است؛ دستاوردهایی که میراث گرانبهای شهدای اقتدار بوده و پیام آور امنیت پایدار و بازدارندگی قاطع در منطقه است.