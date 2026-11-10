به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ورزنه از دستگیری قاچاقچیان چوب‌های تاغ و کشف بیش از نیم‌تن چوب مسروقه در این شهرستان خبر داد.

اصغر توسلی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قطع درختان تاغ، با توجه به مسدود بودن مسیر و نبود امکان تردد خودرو، مأموران به شکل پیاده در تاغ‌زار‌ها مشغول به گشت‌زنی شدند. در این عملیات، دو نفر از افراد سابقه دار در امر قاچاق چوب در حال بریدن درختان شناسایی شدند که یکی از متهمان دستگیر شد و نفر دوم به دلیل متواری شدن، تحت تعقیب پلیس قرار دارد. در این عملیات ۵۱۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف و پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: مأموران این اداره در عملیاتی دیگر نیز با بازرسی از یک دستگاه خودروی MVM سفیدرنگ، ۸۰ کیلوگرم چوب بریده‌شده تاغ به همراه یک دستگاه اره برقی و ۶ عدد باتری شارژی کشف و ضبط کردند که متهم با حکم قضایی بازداشت شد.