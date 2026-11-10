فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و دستگیری چهار عضو باند سارقان به عنف خبر داد که با ربودن بانوان در ساعات مشخصی از روز و انتقال آنها به داخل خودرو، اقدام به سرقت طلا و زیورآلاتشان می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری از شناسایی و دستگیری چهار عضو باند سارقان به عنف خبر داد که با ربودن بانوان در ساعات مشخصی از روز و انتقال آنها به داخل خودرو، اقدام به سرقت طلا و زیورآلاتشان می‌کردند.

وی گفت: اعضای این باند در مقطع زمانی مشخصی از روز، بانوان را به داخل خودرو منتقل کرده و با تهدید و اعمال زور، طلا و زیورآلات آنان را به سرقت می‌بردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و مستمر، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و در عملیاتی هدفمند، تاکنون چهار نفر از متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت شهروندان، اظهار داشت: پلیس با هرگونه سرقت به عنف و اقدام علیه امنیت و آرامش مردم، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.