فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۷ هزار و ۲۰۰ عدد قرص غیرمجاز و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با مواد مخدر و قرص‌های روانگردان در شهرستان شیراز، ماموران یگان امداد یک عامل توزیع کننده قرص‌های روانگردان را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مت، ۷ هزار و ۲۰۰ عدد قرص روانگردان و ۵۶ جعبه مکمل غیرمجاز را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از فروش مواد مخدر و قرص‌های غیر مجاز مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.