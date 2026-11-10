هفته سوم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان، فردا با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود و پنج دیدار دیگر نیز پنجشنبه پیگیری خواهند شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان فردا چهارشنبه (۲۰ آبان) آغاز می‌شود و در نخستین دیدار این هفته، نیروی زمینی در پایتخت میزبان مس کرمان خواهد بود. مس کرمان که در این دیدار سرمربی خود را به دلیل محرومیت در کنار زمین نخواهد داشت، برای کسب دومین پیروزی فصل به میدان می‌رود و نیروی زمینی نیز در اندیشه تداوم روند پیروزی‌های خود در لیگ است.

سایر دیدار‌های این هفته پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار می‌شود. در مشهد، نام‌آوران این شهر میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. نماینده مشهد که در هفته گذشته با کسب نخستین امتیازات فصل مقابل هپکو، از قعر جدول فاصله گرفت، این هفته کار دشواری برابر سپاهان چهار امتیازی و مدعی خواهد داشت.

هپکو اراک نیز در نخستین میزبانی خود در فصل جاری، از نفت و گاز گچساران پذیرایی می‌کند. نماینده اراک که تاکنون موفق به کسب امتیاز نشده است، امیدوار است با استفاده از شرایط میزبانی، نخستین امتیازات خود را به دست آورد.

در دیگر دیدار این هفته، سپاهان نوین اصفهان میزبان مقاومت شهرداری تبریز خواهد بود. شاگردان محسن طاهری در شرایطی به مصاف نماینده تبریز می‌روند که مقاومت هفته گذشته به پیروزی دست یافته و با روحیه‌ای مناسب پا به این مسابقه می‌گذارد.

همچنین پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب در خانه به مصاف نفت امیدیه می‌رود. این دیدار تقابل دو تیم بدون امتیاز لیگ برتر است که هر دو برای ثبت نخستین امتیاز‌های خود و بهبود جایگاهشان در جدول رده‌بندی تلاش خواهند کرد.

در آخرین دیدار هفته سوم نیز استقلال کازرون، صدرنشین رقابت‌ها، میزبان میدکوفراور زرند خواهد بود. مدافع عنوان قهرمانی در پی تداوم پیروزی‌های خود و حفظ صدرنشینی است و میدکوفراور زرند نیز در صورت کسب پیروزی می‌تواند با حریف خود هم‌امتیاز شود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۰ آبان

نیروی زمینی تهران - مس کرمان / ساعت ۱۶:۰۰

پنجشنبه ۲۱ آبان

نام‌آوران مشهد - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان / ساعت ۱۴:۰۰

هپکو اراک - نفت و گاز گچساران/ ساعت ۱۶:۰۰

سپاهان نوین اصفهان - مقاومت شهرداری تبریز / ساعت ۱۶:۰۰

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب- نفت امیدیه / ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون - میدکوفراور زرند/ ساعت ۱۷:۳۰