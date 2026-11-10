به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، در بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شهرستان کوهپایه، ۲۵۰ هکتار از کانون‌های بحرانی دشت سجزی با مشارکت شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و ۱۵۰ هکتار از اراضی فساران اصفهان با مشارکت خیران، گونه‌های گیاهی تاغ و قره‌داغ کشت شده است.

محمدرضا بحرینی افزود: همچنین به منظور جلوگیری از بروز سیلاب در شرایط بارندگی، طرح مدیریت روان‌آب در ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شهرستان‌های نایین و خورو بیابانک اجرا شده است.

وی گفت: به منظور حفظ گونه‌های گیاهی مقاوم نیز در ۱۲۰ هکتار از اراضی دشت شمال گلپایگان، ۱۲۰ هکتار از اراضی اصفهان، ۱۰۰ هکتار از اراضی نایین و ۵۰ هکتار از اراضی بیابانی برخوار، طرح آبیاری سالیانه اجرا شده است.

بحرینی با اشاره به نیاز مالی افزود: برای اجرای طرح بیابان‌زایی در هر هکتار به ۵۵ میلیون تومان اعتبار نیاز است که بودجه ملی اجرای طرح‌های این حوزه هنوز اختصاص نیافته است.

وی در خصوص علت ریزگرد‌ها در آسمان اصفهان گفت: بیابانی شدن اراضی کشاورزی و تخریب معادن از عوامل اصلی بروز ریزگردهاست.

استان اصفهان دارای ۱۰.۷ میلیون هکتار اراضی است که حدود ۹.۸ میلیون هکتار آن را منابع طبیعی و ملی تشکیل می‌دهد. از این میزان، ۴۰۳ هزار هکتار جنگل (۴ درصد)، ۶ میلیون هکتار مرتع (۶۴ درصد) و حدود ۳ میلیون هکتار بیابان (۳۲ درصد) را در بر می‌گیرد. این استان از نظر تقسیم‌بندی نواحی رویشی در دو ناحیه زاگرسی (غرب و جنوب) و ایران‌تورانی قرار دارد.