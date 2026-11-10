رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی درگذشت آهنگساز برجسته زنده‌یاد آرمان مهربان را به خانواده ایشان، اهالی هنر و همکاران رسانه ملی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

نغمه انگیزی زنده‌یاد آرمان مهربان، آهنگساز برجسته، رهبر ارکستر و هنرمند متعهدی که گام‌های استوارش در مسیر اعتلای فرهنگ مروج اصالت، شرافت و عشق به خاک پاک وطن بود، در تار و پود هنر انقلاب جاودانه شد.

او از نسل خادمان بی‌ادعایی بود که جلوه هنر ، شور احساس و عمق اندیشه‌اش به اقتدار ایران گره خورده بود.

خلق پوئم‌سمفونی ماندگار «سرباز» در رثای سردار دل‌ها، عزت او را بر دل‌ها نشاند و با آفرینش موسیقی مارشی ویژه برای انعکاس دلیری و شجاعت رزمندگان جان‌برکف در نبرد جاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن را «تا ثریا» رساند.

این‌جانب پرواز ابدی این هنرمند اهل درد و ارزش‌آفرین را به خاندان محترم مهربان، همکاران گرامی‌ام در رسانه ملی و اهالی هنر تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مسافر ملکوت، رحمت و رضوان واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما