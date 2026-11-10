استان مرکزی امروز با برگزاری آیین‌های گرامیداشت و یادواره شهدای معلم، با آلاله‌های فاطمی پیمانی دوباره بست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی امروز صحنه آیین‌های گرامیداشت شهدای خوشنام وطن بود. دانشجو معلمان در یادواره شهیدان اسدی و هاشمی یاد هم‌سنگران آسمانی خود را زنده نگه داشتند و مردم شهر‌های مختلف نیز با حضور در مراسم تشییع شهدای گمنام، کاروان اهالی بهشت را بدرقه کردند.

پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام تا روز تشییع در نقاط مختلف استان میهمان مردم قدرشناس خواهند بود و روز جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، در با حضور پر شور مردم قدرشناس استان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.