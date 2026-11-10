به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام منابی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری ۹۳۷ برنامه به مناسبت هفته کتاب افزود: در این هفته، آغاز فعالیت‌های حوزه عشایرمان را خواهیم داشت. ما در ۱۰ شهرستان خوزستان کتابخانه عشایر داریم که به مدت سه ماه فعالیت می‌کنند و آغاز فعالیتشان، با توجه به فصل حضورشان در استان ما، از هفته کتاب خواهد بود. محوریت اصلی این برنامه در شهرستان باغملک، هویزه، لالی و شوش است.

وی با اشاره به نمایشگاه‌های هفته کتاب گفت: علاوه بر اینها، آغاز یک فعالیت فرهنگی خوب با عنوان نمایشگاه‌ها در کتابخانه‌هایمان را خواهیم داشت؛ نمایشگاه‌هایی با محوریت معرفی خدمات و رویداد‌های فرهنگی مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان، در ۳۰ شهرستان برگزار خواهند شد. در شهر اهواز نیز در کتابخانه مرکزی، از روز شنبه، نمایشگاه به مدت ۱۰ روز آغاز به کار خواهد کرد. علاوه بر این، در کتابخانه مرکزی‌مان آغاز نمایشگاه فروش کتاب را خواهیم داشت که آن نمایشگاه نیز به مدت ۱۰ روز، برپا خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خوزستان عنوان کرد: بیش از ۳۴۳ برنامه ویژه کودک نیز در این هفته داریم. ما در کتابخانه‌هایمان بخش ویژه‌ای به نام بخش کودک داریم و برنامه‌هایی از جمله قصه‌گویی، معرفی کتاب ویژه کودک و یک روز با کتابخانه به صورت اردوی دانش‌آموزان حوزه ابتدایی، جزو برنامه‌های حوزه کودک ما است.

حجت الاسلام منابی با اشاره به رونمایی کتاب‌ها گفت: همچنین بحث رونمایی کتاب را در شهرستان‌های اهواز، گتوند، رامشیر و دزفول خواهیم داشت؛ به عنوان مثال، در رامشیر کتاب «نگاهی به زندگی علامه سید خلف موسوی» که نویسنده آن نصرالله احمدی‌مهر است، را خواهیم داشت.

وی افزود: در اهواز با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی، رونمایی از کتاب «ستاره‌های جنوب» را خواهیم داشت؛ یک کتاب با ارزش با محوریت روایت پیشرفت مفاخر و نخبگان خوزستان است که در آن، گوشه‌ای از تلاش‌ها و دستاورد‌های بیش از ۴۰ نفر از چهره‌های شاخص استان آورده شده و شنبه، روز اول هفته کتاب، رونمایی این اثر را خواهیم داشت.