مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از برداشت ۱۶ هزار تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: میزان تولید این محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتی‌نژاد گفت: امسال از سطح ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار از نخلستان‌های خرمشهر، ۱۶ هزار تن خرما برداشت شده است.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی خرمای خرمشهر افزود: حدود ۶۵ درصد محصول برداشت‌شده که عمدتاً از رقم استعمران است، به بازارهای خارجی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر، کشورهای شرق اروپا، ژاپن و حوزه خلیج فارس را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی خرمای این شهرستان برشمرد.

دشتی‌نژاد ادامه داد: ارقام مختلفی از جمله استعمران و برحی در نخلستان‌های خرمشهر تولید می‌شود که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارند.

وی افزایش تولید و توسعه صادرات خرما را زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش درآمد نخلداران و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی دانست.

خرمشهر با برخورداری از نخلستان‌های گسترده، یکی از مناطق تولیدکننده خرما در جنوب خوزستان است و محصول خرما نقش مهمی در اشتغال و معیشت بسیاری از بهره‌برداران این شهرستان دارد.