به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوای استان در ساعت‌های پیش‌رو خبر داد.

لیلا امینی با اشاره به اینکه دما در شهرستان‌های خوانسار، داران، چادگان، بوئین‌میاندشت، فلاورجان، لنجان، میمه و کبوترآباد هم‌اکنون به زیر صفر رسیده است، افزود: ایستگاه خوانسار با ثبت کمینه دمای یک درجه زیر صفر و بیشینه دمای ۱۱ درجه، سردترین نقطه استان در حال حاضر محسوب می‌شود.

وی گفت: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت امروز ۱۷ درجه و در خنک‌ترین ساعت ۳ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ماندگاری هوای سرد تا روز پنجشنبه ادامه دارد، هشدار داد: این وضعیت در نواحی سردسیر منجر به بروز یخبندان خواهد شد.

امینی همچنین با بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی افزود: از امروز سه‌شنبه تا اوایل هفته آینده، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری است.

وی هشدار داد که در ساعت‌های بعدازظهر، احتمال وزش باد شدید در برخی مناطق وجود دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، در مناطق مستعد استان، با گذر ریزموج، احتمال بارش پراکنده محلی در ساعت‌های بعدازظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.